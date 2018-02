PSG : Pierre Ménès répond sèchement à L'Equipe sur LA polémique !

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce samedi, dans un éditorial, le directeur adjoint de la rédaction de L'Equipe a répondu à ceux, journalistes, consultants et supporters, qui accusent le quotidien sportif d'être anti-PSG. Parmi les personnes ciblées, il y a bien évidemment Pierre Ménès, lequel estime que L'Equipe et désormais Le Parisien prennent un malin plaisir à tout faire pour nuire au club de la capitale, là où la presse étrangère fait le boulot sans toujours taper sur ses clubs nationaux.

Ayant pris connaissance du long plaidoyer de L'Equipe, Pierre Ménès a tenu à répondre brièvement, mais efficacement, à ses anciens collègues. « Je viens de lire ta chronique et je crois que tu trompes. Personne en demande à L’Equipe d’être pro PSG. Certains dont moi vous reprochent l’accumulation évidente de papiers et émissions anti PSG. Nuance, a fait remarquer Pierre Ménès, qui n'ira cependant pas plus loin sur ce sujet forcément très polémique. Si je vais en parler au CFC ? Ha non je vais pas me mêler de ça. Déjà que je passe pour un odieux pro PSG. » Alors L'Equipe pas pro-PSG ou anti-PSG, libre à chacun de se faire une opinion, mais le débat est désormais clairement sur la place publique.