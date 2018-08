PSG : Pierre Ménès n'est pas emballé par la méthode Tuchel

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain s'est facilement imposé dimanche soir pour son premier match de Championnat face à une équipe de Caen plombée par son gardien de but. Pour cette sortie inaugurale du PSG version Thomas Tuchel au Parc des Princes, Pierre Ménès a évidemment été très attentif au comportement de Neymar et de ses coéquipiers sous les ordres du coach allemand. Et le consultant de Canal+ avoue, sur son blog, être resté dans l'expectative.

« Neymar a joué avant-centre et est vraiment resté dans cette position. Il a marqué mais semble encore très court sur le plan physique. Kimpembé, Meunier et Mbappé vont être incorporés à dose homéopathique dans les prochaines semaines et l’équipe devrait commencer à tourner en septembre. En tout cas, on n’a rien vu de passionnant, rien d’étourdissant et rien non plus de véritablement instructif sur la méthode Tuchel », avoue Pierre Ménès, qui va encore attendre plusieurs matches avant de tirer des enseignements définitifs sur les changements apportés par Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain. L'entraîneur allemand va devoir patienter avant d'avoir l'avis du puissant consultant de Canal+.