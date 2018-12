PSG : Ce point commun avec Sarkozy est la marque de fabrique d'Al-Khelaïfi

Dans : PSG, Ligue 1.

Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain, dispose d'un atout caché qui en dit long sur sa personnalité.

Depuis 2011, Nasser Al-Khelaïfi dirige le club de la capitale française de main de maître. Impliqué personnellement dans tous les dossiers, et notamment dans celui du retour des Ultras au Parc des Princes, le dirigeant qatarien « est sur tous les fronts ». Toujours sous pression, le président parisien est un véritable bourreau de travail, ce qui lui permet d'enchaîner les voyages dans l'objectif de faire grandir le PSG. Proche de ses joueurs, NAK est aussi amoureux de Paris. Mais dans cette lessiveuse francilienne, Al-Khelaïfi a un avantage qui lui permet de répondre « présent physiquement et mentalement » dans toutes les situations.

« Nasser est quelqu’un de très impliqué dans toutes les strates du PSG. C’est un président qui, lorsqu’il est là, veut absolument tout savoir. Nasser n’hésite pas à observer ce qui se fait ailleurs, dans les autres stades notamment pour s’en inspirer. Concernant le fonctionnement du club, il est constamment à la recherche de nouveauté et d’innovation afin que le PSG soit à la hauteur des plus grands d’Europe. C’est quelqu’un qui a une mémoire de dingue. C’est impressionnant, notamment au sujet des discussions qui concernent des chiffres. Une sorte d’hypermnésie à la Sarkozy », explique, sur Paris United, un proche du président parisien, persuadé que le PSG et le Qatar ont trouvé un homme pour mener le club vers un destin de premier ordre.