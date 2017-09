PSG : Pierre Ménès lâche trois joueurs qui sont en dessous de tout

Dans : PSG, Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain n'a pas vraiment brillé samedi après-midi à Montpellier, le jeu du PSG semblant retrouver ses défauts de l'an passé en l'absence de Neymar. Pour Pierre Ménès, même si la pelouse, ou du moins le terrain, de la Mosson n'a pas aidé le club de la capitale à développer son football, il est évident que certains joueurs parisiens n'étaient pas du tout dans le coup et cela commence à devenir récurrent.

« On ne peut pas passer sous silence la qualité indigne de la pelouse de la Mosson. Il est évident que ça désavantage l’équipe qui cherche à jouer au ballon. Je crois que la Ligue a décidé de sanctionner les aires de jeu indignes de la Ligue 1, je pense que celle-ci le mérite bien. Maintenant, ça n’excuse pas la tristesse de la prestation parisienne, la faiblesse des deux latéraux, la grande discrétion du milieu de terrain à l’image d’un Verratti à nouveau décevant, l’inexistence de Draxler et de Cavani… On a beaucoup plus vu Mbappé, qui s’est montré parfois très individualiste. Mais bon, vu la faiblesse de ses coéquipiers, il a dû se dire que la seule chance de s’en sortir, c’était peut-être de tenter le coup tout seul. Cela étant, ce match nul n’a évidemment rien de dramatique et n’oublions pas qu’il y a le Bayern mercredi », a relativisé, sur son blog, Pierre Ménès, qui sait que le Paris Saint-Germain souhaite se focaliser sur la Ligue des champions, ce qui forcément incite peut-être les joueurs d'Unai Emery à se préserver...un peu trop.