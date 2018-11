PSG : Pierre Ménès explique pourquoi Mbappé n’a pas le Melon d’Or

Dans : PSG, Ligue 1.

Prodige du football français, Kylian Mbappé a réussi à être au niveau des énormes attentes placées en lui depuis ses débuts à Monaco. Homme fort du Paris Saint-Germain en compagnie de Neymar, il a mis le feu à la Coupe du monde avec l’équipe de France, pour finalement remporter le titre suprême. Depuis, l’attaquant parisien est régulièrement attendu au tournant, et chaque comportement suspect lance quelques détracteurs sur son état d’esprit et son manque d’humilité. Pour Pierre Ménès, interrogé par Minute Buzz, Mbappé n’a pas la grosse tête, il connaît simplement l’ampleur de son talent.

« Qu’est ce qu’on a comme cul de l’avoir celui-là. Il déteste qu’on parle de son âge, mais il n’a pas 20 ans. Il est déjà champion du monde. C’est un garçon qui a une détermination en lui. Beaucoup de gens disent qu’il a la grosse tête, mais est-ce que être conscient de ses capacités c’est avoir la grosse tête? Je pense qu’il est convaincu qu’il peut marquer l’histoire du football. Avec cette conviction, tu as forcément un peu le cigare. Il fait des trucs incroyables, et lui, on l’a pour encore 12 ans. Il fera gagner beaucoup de choses à la France, à Paris et dans les prochains clubs où il ira », promet ainsi le consultant de Canal+, admirateur de longue date de Kylian Mbappé, et pour qui son comportement ne pose en tout cas aucun problème. Surtout tant que les victoires et les buts s’empilent.