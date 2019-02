PSG : Pierre Ménès est scotché par ce Paris gagnant

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Revenu sur la victoire du Paris Saint-Germain à Manchester United (2-0), Pierre Ménès explique pourquoi il est bluffé par l'équipe de Thomas Tuchel.

À cause des absences de Neymar, d'Edinson Cavani ou de Thomas Meunier, certains suiveurs du club de la capitale ne donnaient pas cher de la peau du PSG avant son déplacement à Old Trafford. Pierre Ménès en tête. Mais lors de leur huitième de finale aller de Ligue des Champions, les Parisiens ont donné tort aux pessimistes. Au grand bonheur du journaliste de Canal+, qui a tenu à tirer son chapeau en direction de Thomas Tuchel, mais aussi d'Habib Beye qui avait prévenu que le PSG restait au-dessus de MU avant le match aller.

« MU-PSG ? Je dois dire qu’Habib Beye avait raison sur son analyse avant le match. Cela aurait pu être un désastre pour Manchester avec Neymar et Cavani en plus. Avant ce match, j’étais très inquiet. Depuis la blessure de Neymar, j’avais l’impression qu’un ressort était cassé entre les joueurs du Paris Saint-Germain. Mais un joueur comme Dani Alves a été absolument héroïque. Les joueurs ont joué en équipe. On n’avait jamais vu le PSG jouer de cette manière », a lancé, dans le CFC, Ménès, qui estime donc que l'entraîneur allemand est en train de créer une machine de guerre susceptible d'aller au bout en C1. Reste à confirmer tout cela au match retour au Parc des Princes dans deux semaines...