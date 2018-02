PSG : Pierre Ménès énervé par ces consultants qui découvrent Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Epatant et décisif quand il joue vers l’avant, provocateur et énervant quand il chercher plus à chambrer qu’à jouer, Neymar a clairement mis en rogne les joueurs et le public rennais ce mardi soir. Il s’en remettra certainement très facilement, et l’a bien fait comprendre avec sa déclaration d’après-match où il indique clairement qu’il continuera à jouer de cette façon, et qu’il s’agissait de sa réponse face à ceux qui utilisaient la manière forte à son encontre. Des propos qui sont mal passés chez certains consultants, pour qui le Brésilien ferait mieux de se concentrer sur le jeu plutôt que de chercher à faire dégoupiller ses adversaires. Et pour le coup, Pierre Ménès s’étonne qu’on découvre seulement les deux visages de l’ancien barcelonais, qui a toujours joué ainsi, et ce dès ses débuts à Santos où il rendait fou certains de ses opposants.

« Après, je ne rentrerai pas dans la énième polémique sur les provocations de Neymar. Oh et puis si, je vais quand même vous dire ce que j’en pense : beaucoup de gens - dont malheureusement certains de mes confrères - semblent découvrir Neymar depuis qu’il est arrivé en France. C’est à se demander s’ils ont déjà vu un match de Santos, du Brésil ou du Barça. Neymar a toujours été comme ça. Plus il prend des coups, plus il provoque. Et des coups, il en prend. Et un paquet ! Alors après, il chambre et fait le malin. Mais que je sache, ce n’est pas interdit par le règlement. Et puis, le Brésilien est venu pour gagner le Ballon d’Or, pas pour le trophée du fair play. Alors ce serait bien qu’on le lâche un peu… », a demandé le consultant de Canal+, pour qui ses collègues feraient bien de défendre, eux aussi, les artistes, malgré leurs défauts.