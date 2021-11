PSG : Pierre Ménès devient l'avocat de Neymar

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Vivement critiqué pour ses performances sous le maillot du PSG, Neymar semble reprendre des couleurs. Pas de chance, il repart au Brésil et cela est un vrai problème pour Pierre Ménès.

Neymar a été accusé de tous les maux depuis la reprise de la saison 2021-2022, notamment parce que la star brésilienne du Paris Saint-Germain a semblé dans une forme physique plutôt préoccupante. Cependant, malgré le déluge de critiques et même d’insultes qu’il a reçues, Neymar a petit à petit retrouvé sa forme et a aligné trois bons matchs avec le PSG, même si on est encore loin de l’attaquant que le club de la capitale avait recruté pour 222 millions d’euros en 2017 au FC Barcelone. Même s’il est la cible de nombreux quolibets, Neymar peut compter sur le soutien de Pierre Ménès. Sur son blog, l’ancien consultant a apporté son soutien au joueur brésilien, et a fait remarquer que ce dernier avait tout de même des circonstances atténuantes pour son début de saison raté avec Paris.

Neymar était rincé, Pierre Ménès ne l'a pas oublié

Et Pierre Ménès de se faire l’avocat de Neymar. « Il y a tellement eu de manque de respect à son encontre, et Neymar avait raison de le dire, alors qu’on occulte que comme pour Lionel Messi la Copa America se terminait tard, que la reprise au PSG était donc aussi retardée, qu’il manque les premiers matchs. Les joueurs d’Amsud dont déjà partis deux fois et là en novembre ça fait une troisième fois. Alors OK ils vont là-bas en avion privé, mais ça ne change pas le voyage, ça ne change pas le décalage horaire, le niveau climatique, le fait que tu joues des matchs. Il y a une statistique hallucinante concernant Lionel Messi, entre les matchs joués avec l’Argentine et le PSG depuis le début de la saison, il y a un écart de 60 minutes. Là il y a un vrai problème de calendrier, en plus comme tu peux obliger des joueurs blessés à aller en sélection. C’est une illustration de la guerre entre la FIFA et l’UEFA. Concernant Neymar, il a fini la Copa America fatigué, parce que l’équipe du Brésil était sur ses épaules. Là on retrouve depuis 3 matchs le vrai Neymar et c’est quand même mieux même si on n’est pas supporter du PSG », a expliqué l’ex-snipper du Canal Football Club.