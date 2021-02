PSG : Pierre Ménès désigne 4 joueurs qui sortent du lot

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain n'a pas souffert contre Dijon, mais pour Pierre Ménès quatre joueurs de Mauricio Pochettino méritent d'être mis en exergue.

Il y a quelques semaines, le Paris Saint-Germain était tombé à Lorient, formation qui lutte pour le maintien, et après la défaite de dimanche dernier face à Monaco, le PSG ne pouvait pas se permettre ce genre de blague samedi à Dijon. Mais cette fois, le club de la capitale n’a pas vraiment pris son adversaire à la légère et a balayé un DFCO qui fonce tout droit vers la Ligue 2. Pierre Ménès le reconnaît, il ne faut pas tirer des enseignements énormes du carton (0-4) infligé par la formation de Mauricio Pochettino. Cependant, le consultant de Canal+ a tout de même fait quelques constats, et sur son blog il a tenu à mettre en avant quatre joueurs parisiens qui sont sortis du lot, et notamment Rafinha, qui a très clairement été la bonne surprise côté Paris Saint-Germain.

« Le PSG a gagné 4-0 à Dijon au terme d’un match sans histoire tant les Bourguignons étaient faibles et semblaient résignés. Cela a permis à Mbappé de marquer deux buts, à Kean de continuer à être la belle surprise de cette équipe et à Danilo de glaner un peu de confiance. Il n’y a pas grand chose à apprendre de ce match, si ce n’est que Rafinha a montré à Pochettino qu’il méritait un autre rôle dans la rotation parisienne. Pas forcément celui de titulaire, on est tous d’accord là-dessus. Mais pas non plus d’être ignoré comme il a pu l’être depuis l’arrivée du technicien argentin », explique Pierre Ménès, qui attendra de revoir l’ancien joueur du FC Barcelone dans des matchs plus musclés pour le Paris Saint-Germain avant de tirer des enseignements définitifs. Mauricio Pochettino sait au moins qu'il peut compter sur Rafinha en Ligue 1, c'est déjà ça.