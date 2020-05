PSG : Pierre Ménès désagrège la rumeur Dembélé !

Dans : PSG.

Le mercato approche et comme chaque année, le Paris Saint-Germain est l’un des clubs les plus cités par la presse espagnole.

Il y a deux jours, le journal Sport affirmait notamment dans ses colonnes que le club de la capitale pensait toujours à Ousmane Dembélé pour renforcer son secteur offensif. A travers cette information, la presse catalane tente évidemment d’entretenir l’espoir d’un échange avec Neymar, que le FC Barcelone a bien du mal à oublier en dépit de ses finances dans le rouge. Mais pour Pierre Ménès, il est tout simplement faux de dire que l’ancien attaquant de Rennes et du Borussia Dortmund est une cible du Paris SG dans l’optique du prochain mercato.

Via son compte Twitter, le consultant du Canal Football Club, proche de l’entourage d’Ousmane Dembélé, a ainsi démenti tout contact entre le club francilien et le champion du monde français de 21 ans. « Pour info et pour se répéter une énieme fois, le PSG n’a JAMAIS contacté Dembele la saison dernière. On va revenir à cette saison bénie ou on va faire du clic avec les aberrations de la presse espagnole » a lâché Pierre Ménès, fatigué de lire les rumeurs de la presse espagnole au sujet du Paris Saint-Germain. Reste maintenant à voir si les affirmations du consultant de la chaîne cryptée se confirmeront. Car il a tout de même été avéré par des médias français au cours des derniers mois que Thomas Tuchel était un grand fan du profil d’Ousmane Dembélé, et qu’il ne serait pas contre l’idée de le diriger au Paris Saint-Germain. Visiblement, Leonardo est moins fan du joueur et de son manque de professionnalisme, ce qui a tout de même mis du plomb à l’aile de ce dossier.