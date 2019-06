PSG : Pierre Ménès crie au génie après la décision de l'Emir !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

Dans les heures qui arrivent, le Paris Saint-Germain va complètement changer de visage.

En effet, Antero Henrique a décidé de prendre la porte jeudi. N’étant déjà plus le directeur sportif du club de la capitale, le Portugais va laisser sa place à Leonardo. Actuellement présent à Paris, le Brésilien va donc retrouver son poste à Paris, six ans après son départ mouvementé. Intronisé ce vendredi ou lundi prochain, le futur dirigeant parisien aura pour but de relancer un projet qu’il a lui même initié avec les Qataris dès 2011. Pour cela, il devra recruter de grands joueurs comme Matthis De Ligt. Mais Leo devra aussi et surtout remettre l’effectif actuel dans le droit chemin, et notamment Neymar. Cette mission sera toute aussi importante que le mercato, d’après Pierre Ménès. Mais le consultant estime qu'en faisant revenir le Brésilien, l'Emir du Qatar a fait le meilleur choix possible.

« J’ai toujours pensé que ce retour serait impossible. Car Leonardo et les dirigeants du PSG se sont quittés très fâchés. C’est une énorme surprise. Le PSG a fait le choix du sportif. Le PSG est prêt à faire des sacrifices financiers pour ça. Leonardo est de retour avec de grosses responsabilités. Le départ d’Henrique ne sera pas regretté. Leo va incarner l’institution du PSG, qui est si souvent bafouée. Tout le monde se souvient de cette prise de bec à Gerland avec Ibrahimovic. Si on est capable de tenir tête à Ibra, on est capable de tenir tête à tout le monde. Donc à Neymar par exemple. N’oublions pas que les deux sont Brésiliens, les deux ont été numéro 10 de la sélection, donc je pense que si quelqu’un est capable de faire comprendre à Neymar que le plus important c’est le PSG et pas lui, c’est Leonardo. C’est aussi un signe fort envoyé à Mbappé qui a réclamé plus d’ambitions à Paris. Les promesses, c’est bien. Maintenant, il faut les tenir, et tout le monde va l’observer », a détaillé, sur Yahoo Sport, le journaliste, qui estime aussi que Leonardo est par exemple capable de renforcer l’entrejeu du PSG avec… Adrien Rabiot.