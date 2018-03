PSG : Pierre Ménès balance les joueurs qui doivent être virés !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le Paris Saint-Germain et ses supporters se réveillent avec une bonne gueule de bois ce mercredi matin, la triste copie rendue contre le Real Madrid ayant douché l'ambiance. Maintenant, le PSG va devoir bien finir la saison en décrochant le titre de Champion de France et les deux coupes nationales, mais une nouvelle remise en question est impérative. Et Pierre Ménès n'y va pas avec le dos de la cuillère au moment d'évoquer l'avenir du Paris Saint-Germain.

« QSI a mis tous ses oeufs dans le même panier et l’oeuf le plus précieux n’était même pas là. Maintenant, l’an prochain Mbappé aura encore progressé, Neymar n’aura plus mal à la cheville et je pense que Paris aura corrigé les manques de son effectif : latéral gauche, sentinelle. Il va aussi falloir régénérer cette équipe jusque sur le banc. Draxler doit d’urgence retourner en Allemagne et Pastore doit d’urgence retourner dans le Calcio. La rentrée de l’Argentin est juste un petit scandale. Au bout d’un quart d’heure, il avait les mains sur les hanches et semblait peu concerné. Mais je ne vais pas accabler Pastore sur ce match car ils sont très nombreux à être sujets à la critique. À mon sens, les seuls à pouvoir y échapper sont Areola, qui a fait son match et Thiago Silva qui a été impeccable derrière. Et puis mention spéciale à la stupidité de Verratti, qui ne fait donc pas la différence entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions et qui s’est fait expulser pour une contestation aussi stupide qu’inutile à une demi-heure de la fin, alors qu’il subsistait encore un mince espoir », constate, sur son blog, Pierre Ménès, qui promet donc un énorme ménage dans le vestiaire parisien lors du prochain mercato. Et cela sans même évoquer le cas d'Unai Emery.