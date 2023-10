Mbappé en danger à Madrid, Riolo sort du silence

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En pleine pause internationale, Kylian Mbappé fait encore parler de lui du côté du Real Madrid. Mais l'avenir de la star française du PSG n'est pas si simple que cela.

En réponse à Jose Manuel Otero, dirigeant du Real Madrid, qui mardi dans la presse espagnole avait expliqué que Florentino Perez avait fait une offre à Kylian Mbappé cet été, offre refusée par le joueur, Daniel Riolo estime lui qu’il n’est pas du tout certain que l’attaquant du Paris Saint-Germain rejoindra les Merengue en 2024. Même s’il sera libre dans moins d’un an, et qu’une prolongation de contrat n’est pas à l’ordre du jour, le numéro 7 du PSG risque de ne plus réellement être un joueur dont le profil correspond aux exigences de Madrid. Dans l’After, Daniel Riolo a mis un gros bémol à la possibilité de voir la star française de 24 ans rejoindre l’actuel leader de la Liga la saison prochaine. Et cela pour des raisons que le journaliste de RMC n’a eu aucun mal à expliquer et qui sont purement sportives.

Madrid n'aura plus besoin de Mbappé

« J’entends que ça semble écrit, que c’est inscrit dans les tables de la Loi, Kylian Mbappé doit finir au Real Madrid. Moi, si je suis dirigeant du Real Madrid, et bien je ne le prends pas. Pourquoi ? Parce que j’ai Vinicius, qui est un super joueur et qui joue dans la position préférentielle de Mbappé, que Mbappé n’est pas un 9 et que Haaland a une clause de départ de Manchester City qui n’est pas dinguissime. Si je suis dirigeant du Real Madrid, j’associe Haaland avec Vinicius, Valverde, Bellingham et qui tu veux. Là, il faudrait associer Vinicius et Mbappé qui ont des qualités qui ne sont pas totalement similaires, mais bon. Plus ça va, moins je le vois numéro 9 Kylian Mbappé. En plus, le cirque de cet été et de l’été d’avant n’a pas été apprécié », a confié Daniel Riolo, qui n’a pas du tout fait référence aux accusations qu’il avait proférées la semaine passée. Le journaliste français avait en effet expliqué que le passage à vide actuel de Kylian Mbappé était peut-être lié à des soirées parisiennes un peu trop animées.

Liverpool favori pour Mbappé ?

En attendant, Kylian Mbappé va tenter de retrouver le chemin des filets à l'occasion des deux matchs de l'équipe de France contre les Pays-Bas et l'Ecosse. L'actuel meilleur buteur de la Ligue 1 aura encore le temps de réfléchir à son avenir professionnel, que ce soit avec le Paris Saint-Germain, le Real Madrid ou même Liverpool dont le nom revient de plus en plus ces dernières semaines. Et cela même si Daniel Riolo pense que le train madrilène ne passera probablement plus devant Mbappé en 2024.