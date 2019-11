PSG : Perdre contre Dijon et Reims, Tuchel l'accepte

Dans : PSG.

Leader de son groupe de Ligue des Champions, déjà qualifié pour le prochain tour, et largement en tête de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain est en phase avec ses objectifs.

Pourtant, après la fin de saison dernière complètement manquée, le degré d’exigence est monté d’un cran envers Thomas Tuchel. Les trois défaites déjà concédées contre Rennes, Reims et Dijon font mal, même si l’entraineur allemand parvient à les accepter. Pourquoi ? Tout simplement car ce sont des matchs pas aussi importants que cela aux yeux du coach parisien, qui préfère voir son équipe répondre présent dans les grands matchs. Forcément, si le PSG passe enfin les quarts de finale de la Ligue des Champions, plus personne ne parlera des points perdus en championnat.



« Ce qu’on peut améliorer ? Je ne sais pas s’il y a des priorités, ça change tous les trois jours, techniquement, tactiquement. J’ai l’impression que l’équipe est fiable dans les grands matches. On a perdu contre Reims, Dijon, ok… Je déteste perdre mais je préfère que ce soit maintenant qu’en janvier. Si on doit perdre c’est contre une équipe supérieure à nous. Il y en a peu. Mais j’ai le même avis que Leonardo, et nous sommes premiers en L1, et dans le groupe de Ligue des champions. Si j’apprécie que Leonardo parle ? Oui, c’est bien, il y a des choses que le Club doit dire. Je connaissais ça en Allemagne. Moi, je parle de sportif comme ça », a souligné Thomas Tuchel, qui a apprécié de voir Leonardo balayer les sujets chauds du PSG ce mercredi au Parc des Princes.