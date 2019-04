PSG : Pépé à la place de Cavani, c’est non et il dit pourquoi

Dans : PSG, Mercato, LOSC.

Poussé vers la sortie, Edinson Cavani compte bien aller au bout de son contrat au Paris Saint-Germain.

Et vu que le PSG ne peut pas le pousser à prolonger étant donné son copieux contrat, il est peu probable de voir l’Uruguayen quitter la capitale à moins d’une offre de l’étranger qu’il ne pourra pas refuser. Cette situation met-elle un terme au transfert de Nicolas Pépé, dont l’arrivée sur l’aile droite pourrait propulser Kylian Mbappé dans l’axe, et ainsi former une nouvelle ligne d’attaque tout en vitesse ? Oui selon Jérôme Alonzo, pour qui l’arrivée du Lillois ne se justifie pas sportivement si elle se fait à la place de Cavani.

« Le Bayern, le Paris Saint-Germain… Nicolas Pépé va vraiment avoir des problèmes de riche au mercato. Moi, j’adorerais qu’il vienne à Paris évidemment. Le problème, c’est qu’il faudrait se séparer d’Edinson Cavani. Et cela veut dire que dans le secteur offensif, tu n’aurais plus du tout de joueur de tête au PSG. Et dans le foot aujourd’hui, c’est difficile de jouer sans un véritable chasseur dans la surface, sans joueur capable de mettre des ballons au fond de la tête sur corner et ça pourrait donc poser un problème. Mais sinon, je suis fan de l’idée Nicolas Pépé », a expliqué le consultant de La Chaine L’Equipe, persuadé que le PSG a besoin de joueurs aux talents différents devant, et donc d’un Cavani aussi capable de se concentrer uniquement sur la finition.