PSG : Pastore veut partir ? Paris réclamera au moins 25ME !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Titulaire face à Strasbourg samedi soir, Javier Pastore s’est régulièrement plaint de son manque de temps de jeu ces derniers jours.

Il faut dire que l’international argentin n'était pas titulaire lors des deux derniers matchs les plus importants du club de la capitale, à savoir la réception du Celtic Glasgow et le déplacement à Monaco. De plus en plus, son nom est évoqué pour un départ dès cet hiver qui pourrait faire les affaires du Paris Saint-Germain, surveillé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier.

Mais que vaut exactement l’ancien joueur de Palerme ? Interrogé par Tutto Mercato Web, Dario Canovi a estimé le milieu de terrain parisien à « environ » 25ME. « Pastore à l’Inter ? Je ne crois pas à l’échange avec Joao Mario. Celui qui le voudra devra payer environ 25 à 30 millions. A mon avis, ce n’est pas le PSG qui veut le vendre mais lui qui veut changer d’air pour jouer plus. Au PSG, c’est un groupe de grands footballeurs. Normal que ceux qui ne jouent pas ne soient pas heureux » a lancé l’agent italien qui représente notamment les intérêts de Thiago Motta. Reste à savoir si Javier Pastore quittera vraiment la capitale en janvier, tandis que les noms de Lucas ou encore Kevin Trapp et Angel Di Maria sont également évoqués avec insistance pour renflouer les caisses…