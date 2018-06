PSG : Pastore se prend un énorme taquet dès son arrivée à Rome

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Chaleureusement accueilli par les supporters de l’AS Roma, Javier Pastore arrive en terrain conquis en Italie.

Ancien prodige de Palerme, il a toujours été apprécié dans la botte pour la finesse de son jeu et son aura, un peu comme il l’était par les supporters du PSG. Mais ces derniers n’ont vu son talent que par bribes, et cela n’a pas plu à Walter Sabatini. Ce dernier, directeur sportif de la Sampdoria et qui a tenu ce poste pendant plusieurs années à la Roma, est aussi celui qui a déniché El Flaco à Palerme. Interrogé au micro de la Sky sur le retour du milieu de terrain argentin en Serie A, l’Italien s’est montré sans pitié.

« Pastore a un talent extraordinaire, il voit des passes que les autres ne peuvent pas voir, j'ai tenté en vain de le faire venir à l'Inter en janvier. Je suis content de le voir a la Roma mais je n'ai pas aimé son passage au PSG. Au PSG, Pastore n'a été bon que la première année, ensuite il s'est contenté d'un rôle de subalterne. Il s’est laissé dépasser trop facilement. Un champion ne peut pas se contenter de ça, autrement ce n'est pas un champion », a livré Walter Sabatini, bien conscient que Pastore n’avait pas été à la hauteur de son talent, ou trop rarement, lors de son long passage à Paris.