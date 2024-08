PSG ‍: Sancho, Locko et une recrue mystère arrivent à Paris ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après avoir recruté Doué, Pacho et Joao Neves coup sur coup, le PSG veut encore se renforcer à plusieurs postes d’ici la fin du mois d’août. Trois recrues supplémentaires au minimum sont attendues.

Le mercato du Paris Saint-Germain a connu un gros coup d’accélérateur début août avec les signatures de Joao Neves, de Willian Pacho et celle imminente de Désiré Doué, pour qui un accord total a été trouvé avec le Stade Rennais. Luis Enrique peut être satisfait du coup de turbo mis par sa direction, mais l’entraîneur du PSG attend encore plusieurs renforts pour être totalement comblé. Un ailier est toujours ardemment souhaité par l’ancien sélectionneur de l’Espagne, qui aimerait également la venue d’un latéral gauche pour doubler le poste de Nuno Mendes.

PSG : Luis Enrique, ce joueur du Barça l'obsède ! https://t.co/wjqeU8yrDG — Foot01.com (@Foot01_com) August 16, 2024

Une doublure d’Achraf Hakimi ne serait pas de trop non plus, et une majorité de supporters du Paris SG rêve toujours de voir débarquer un buteur tel que Victor Osimhen. Autant dire que les dossiers sur la table de Luis Campos restent nombreux et ce n’est donc pas une surprise de voir le compte PSG Inside Actu nous annoncer que le club de la capitale table encore sur trois recrues d’ici la fin du mercato. Ce qui est plus intéressant, c’est de voir que le compte insider dévoile que Jadon Sancho et Bradley Locko ont de très fortes chances de signer au PSG d’ici la fin du mercato. « Doué, Pacho et Neves étaient les trois recrues avant le début du championnat. On peut s'attendre encore à deux ou trois arrivées. Il y a de forte chance que Locko et Sancho en fassent partie » a publié l'informateur sur les réseaux sociaux.

La fin du mercato sera chargée au PSG

Le mystère est donc total sur l’identité du troisième potentiel renfort. Lutsharel Geertruida est évoqué, mais le latéral droit néerlandais de Feyenoord aurait plus de chance de rejoindre Aston Villa. Le Paris Saint-Germain a encore deux semaines pour boucler les dossiers toujours en cours, mais nul doute que les quinze jours à venir seront chargés pour les dirigeants parisiens. D’autant que parallèlement, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos tentent de trouver des portes de sortie à plusieurs joueurs, dont Carlos Soler ou encore Milan Skriniar parmi d'autres. L’international espagnol a de fortes chances de rejoindre West Ham. En revanche, cela ne se bouscule pas au portillon pour récupérer le défenseur slovaque, qui a de fortes chances de rester au PSG une deuxième saison, même si son temps de jeu promet d’être très réduit.