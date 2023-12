PSG ‍: « ‍Parle Kylian ‍! ‍», Daniel Riolo supplie Mbappé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Dans le dur sportivement avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est totalement muet depuis des mois. L'heure est venue pour le numéro 7 du PSG de sortir de son silence et Daniel Riolo le supplie.

Luis Enrique a beau avoir rassuré tout le monde sur sa relation avec Kylian Mbappé, il est évident que depuis plusieurs semaines, il y a un problème avec la star offensive des champions de France. Même si pour l'instant cela ne se ressent pas trop au classement de Ligue 1, pas plus qu'en Ligue des champions, le joueur du PSG, qui fête ce mercredi ses 25 ans, affiche une mine sombre. Si certains mettent cela sur un éventuel problème tactique entre la star française et son entraîneur, qui s'est défendu d'imposer ses choix à Mbappé, d'autres pensent que ce dernier est évidemment de plus en plus perturbé par sa situation contractuelle. Dans moins de deux semaines, l'ancien Monégasque sera libre de négocier concernant son avenir. Quoi qu'il en soit, Daniel Riolo craint que cela finisse par pourrir la relation entre le Parc des Princes et Kylian Mbappé, et le journaliste de RMC de demander au joueur de sortir de son mutisme actuel.

Mbappé sifflé au Parc des Princes ?

A quelques heures du dernier match de l'année 2023, Daniel Riolo espère que Kylian Mbappé va profiter du match PSG-Metz pour parler enfin et donner les raisons de cette grosse déprime. « Bientôt va probablement redémarrer le feuilleton en janvier. Reste ou reste pas, prolonge ou pas… Le PSG pense qu’ils vont le faire prolonger, mais lui n’a jamais dit qu’il allait prolonger donc peut-être qu’il va rester sur sa ligne de s’en aller. Et pourquoi pas au Real (...) Là, comme ça va se terminer, je donne à Kylian Mbappé un mois avant de se faire siffler au Parc des Princes. A ne jamais parler, à ne jamais rien dire, à se couper du monde. Sa cote de popularité en France, je n’avais jamais vu un joueur avec autant de potentiel et de capacité être à ce point mal aimé. Je ne comprends pas mais il ne doit pas y être pour rien. C’est un peu comme s’il le cherchait. La théorie se tient que le manque de préparation et tout ce qu’il s’est passé cet été fait qu’il n’est pas en forme. Pas de problème mais qu’il vienne nous parler. Viens le dire! Viens dire que tu n’es pas en forme, que tu es frustré de ne pas avoir ton niveau et que c’est pour ça que tu as fait la gueule la dernière fois… Parle Kylian! Parce que là, franchement, c’est en train de virer à la catastrophe cette histoire », a lancé, dans l'After, le journaliste de RMC, qui l'été dernier semblait relativement proche du clan Mbappé. On saura rapidement si Daniel Riolo est entendu, même s'il est évident que le joueur parisien n'est pas du genre à plier répondre aux exigences des journalistes.