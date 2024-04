Le boulet Skriniar met le PSG en panique totale

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a été accroché par Clermont ce samedi soir en Ligue 1. Un joueur a particulièrement inquiété côté francilien : Milan Skriniar.

Le PSG va désormais pouvoir se concentrer pleinement sur la réception du Barça mercredi soir prochain en quart de finale aller de la Ligue des champions. Le club de la capitale a terminé sa semaine par un match nul contre Clermont ce samedi soir. Luis Enrique avait très largement fait tourner son effectif. Mais des joueurs d'expérience étaient bien présents, comme Milan Skriniar. Problème, le Slovaque est totalement passé au travers, permettant d'ailleurs aux Auvergnats d'ouvrir la marque. Pour beaucoup de fans et observateurs du Paris Saint-Germain, Milan Skriniar n'a rien à faire dans un tel club au vu de son niveau affiché.

Skriniar, un rendement qui inquiète

⏱️ 66' - Triple changement :



➡️ Marquinhos, Lee Kang-In, Kylian Mbappé

⬅️ Milan Škriniar, Senny Mayulu, Randal Kolo Muani #PSGCF63 0️⃣-1️⃣ | #Ligue1 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 6, 2024

Sur X, de nombreux commentaires hostiles à l'ancien joueur de l'Inter sont en effet apparus après le match nul des Parisiens contre Clermont, parmi lesquels : « Skriniar c'est le pote qu'on appelle quand on a un déménagement à faire, pas celui qu'on appelle pour faire un foot », « La meilleure action de Skriniar cette saison avec le PSG, ça reste toujours ce ramassage de faux billets dans la surface de Donnarumma 5 secondes avant d’encaisser un but de Giroud », « J’en peux déjà plus de Skriniar. », « C'est triste de voir le déclin de Skriniar. On parle d'un défenseur qui était parmi les meilleurs du monde quand il était à 100%. Sa blessure l'a complément tué et on dirait un vétéran quand il joue alors qu'il n'a que 29 ans. », « Skriniar ne doit avoir aucune chance de disputer ne serait-ce qu'une SEULE MINUTE sur la double confrontation contre Barcelone. Je compte sur toi Luis Enrique » ou encore « Skriniar Au secours, qu'est-ce que j'ai pas pris quand je disais qu’il était éclaté on m’a dit que je ne regardais pas les matchs ». A noter que Skriniar a d'ailleurs hérité d'un tout petit 3/10 comme note dans L'Equipe. Alors que le money time de la saison du PSG a débuté, le défenseur central passe à côté. Il se dit qu'un départ l'été prochain est même de plus en plus probable.