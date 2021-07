PSG : Paris zappe la piste Saul Niguez !

Dans : PSG.

A la recherche d’un milieu de terrain au mercato, le PSG a fait de Paul Pogba sa priorité. Mais l’international français n’est pas la seule piste…

Dans le cas où les négociations avec Manchester United n’aboutiraient pas, le Paris Saint-Germain surveille les dossiers Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) ou encore Eduardo Camavinga (Stade Rennais). Il y a quelques semaines, le nom de Saul Niguez a également été associé au PSG. Il faut dire que l’international espagnol de l’Atlético de Madrid a tout pour plaire. A seulement 26 ans, il dispose d’une belle expérience sur la scène européenne, d’une polyvalence intéressante et surtout d’un talent incontestable. Mais à en croire les informations relayées par Futbol Frances, le PSG a fait le choix de zapper la piste Saul Niguez, préférant se concentrer sur d’autres dossiers.

Les dossiers Pogba, Milinkovic-Savic ou encore Camavinga semblent plus avancés pour le Paris Saint-Germain, qui n’approfondira pas pour le moment les discussions avec l’Atlético de Madrid pour un potentiel transfert de Saul Niguez. Cela ne veut pas dire pour autant que le milieu offensif espagnol à la patte gauche soyeuse restera chez les Colchoneros. Et pour cause, la presse catalane a relayé il y a quelques jours un intérêt du FC Barcelone, à tel point qu’un échange avec Antoine Griezmann serait dans les tuyaux. Cela ne serait pas pour déplaire au meneur de jeu de l’Equipe de France, qui accorderait sa priorité à son ancien club de l’Atlético de Madrid en cas de départ surprise du Barça cet été. De son côté, le club catalan espère se séparer de Griezmann, qui jouit d’une belle cote sur le marché des transferts, idéalement pour en tirer un bon prix et surtout afin de réduire sa masse salariale. Dans le rouge comme jamais financièrement, le club blaugrana est dans une situation désastreuse à tel point que les contrats d’Agüero, Depay et Eric Garcia pourraient ne pas être homologués.