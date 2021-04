PSG : Paris, un dopage légal grâce à la Ligue 1

Dans : PSG.

Soumis à une rude concurrence cette saison en Ligue 1, le Paris Saint-Germain en profite probablement pour être plus performant en Ligue des champions.

On a souvent reproché au championnat de Ligue 1 d’être trop peu compliqué à gagner pour le PSG, et que cela ne permettait pas au club de la capitale de se dépasser quand l’altitude montait en Ligue des champions. Et comme s’il y avait besoin d’une preuve pour défendre cette théorie, il s’avère que la bataille fait rage cette saison en L1, avec trois adversaires (LOSC, Monaco, OL) qui n’abdiquent pas face à une formation parisienne qui ne peut donc pas prendre à la légère certaines rencontres, ce qui était le cas dans le passé. Et au même moment, le PSG a sorti le FC Barcelone et le Bayern Munich en C1. Le Paris Saint-Germain avait souvent une telle avance au classement que les joueurs levaient le pied. Mais on l’a vu samedi à Metz, si le PSG n’est pas sérieux, alors il peut souffrir. La formation de Mauricio Pochettino a pioché avant de repasser devant au score et ce genre de match est une bonne chose comme le confie Marco Verratti.

Le milieu de terrain international du Paris Saint-Germain estime que cette bataille en France aide ses coéquipiers et lui en Ligue des champions. « Je pense que cette année, il n'y a pas eu de match facile pour nous. On sait que toutes les équipes jouent à fond contre nous, toutes les équipes cherchent la victoire, à faire leur match de leur vie contre le PSG. On fait preuve de détermination et c’est utile pour l’Europe (…) On est contents pour les trois points, on est contents de pouvoir prendre la tête de la Ligue 1 pour le moment, en attendant les autres. C'était notre objectif et c'est bien fait », a confié Marco Verratti, qui apprécie cette concurrence française finalement très positive pour le champion en titre. Tout cela est évidemment à confirmer contre Manchester City en Ligue des champions.