PSG : Paris touche 110 ME, merci l'UEFA !

Dans : PSG.

Beaucoup trop fort, Manchester City a privé le PSG d’une seconde finale consécutive de Ligue des Champions mardi soir (2-0). Mais Paris va tout de même toucher 110ME.

Auteur d’un doublé, le très efficace Riyad Mahrez (3 buts sur les 2 matchs) a éteint les espoirs du Paris Saint-Germain. Finaliste la saison dernière, le PSG échoue cette fois dans le dernier carré. Sportivement, cela reste une performance honorable pour les coéquipiers de Neymar. Au-delà d’avoir obtenu un résultat intéressant en Ligue des Champions, le PSG a réalisé un parcours qui va lui rapporter une grosse somme d’argent, particulièrement précieuse en cette période de crise sanitaire. Après avoir reçu 125 ME la saison dernière pour son parcours jusqu’en finale, le Paris SG empochera cette fois la juteuse somme de 110 ME, selon L’Equipe.

Dans le détail, les revenus du PSG en Ligue des Champions cette saison se décomposent ainsi : 15,25 ME de prime de participation à la compétition, entre 11 et 12 ME pour les 12 points glanés lors de la phase de groupes, 9,5 ME pour sa qualification en huitièmes de finale, 10,5 ME pour sa qualification en quarts et enfin 12 ME pour avoir accéder aux demi-finales. L’UEFA compte appliquer une décote de 3 % par rapport aux revenus initialement prévus en raison du manque à gagner engendré par la pandémie de Covid-19. Aux revenus purement sportifs de la Ligue des Champions, il faut bien sûr ajouter au PSG sa quote-part des droits TV, de l’ordre de 28 ME. Enfin, une dernière recette compte dans le total des revenus liés à la Ligue des Champions sur la saison 2020-2021 : l’argent généré par le classement au coefficient UEFA, qui est calculé sur des performances sur une période de dix ans. Huitième de ce classement, le PSG va remporter entre 25 et 30 ME, soit une somme équivalente à celle de la saison passée. De quoi se consoler pour Nasser Al-Khelaïfi au lendemain de l’élimination contre Manchester City.