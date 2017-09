PSG : Paris tente de bloquer Alexis Sanchez avec 10 ME !

Dans : PSG, Mercato.

Avec les signatures de Neymar et Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a clairement changé de dimension aux yeux de ses adversaires. Avant leur confrontation en Ligue des Champions ce mercredi soir, le Bayern Munich ce cache pas ses craintes concernant l’attaque parisienne.

Il faut dire que les deux recrues, accompagnées par Edinson Cavani, ont déjà fait leurs preuves depuis le début de la saison. Mais il faut croire que le PSG en veut encore plus. Annoncé parmi les prétendants d’Alexis Sanchez (28 ans) pendant l’été, le club francilien serait toujours déterminé à attirer l’attaquant d’Arsenal. Et ce même si le Chilien semblait promis à Manchester City, qui a raté son transfert en fin de mercato à cause du Monégasque Thomas Lemar, lequel a refusé de rejoindre les Gunners.

L’occasion pour Paris de retenter sa chance en offrant une prime de 10 M€ à Alexis Sanchez ! L'objectif selon El Mercurio, s'assurer la venue du Gunner en janvier prochain. Rappelons que l’ancien Barcelonais a entamé la dernière année de son contrat à Arsenal. Pas de quoi affoler son manager Arsène Wenger qui se dit prêt à sacrifier quelques millions d’euros pour garder son buteur jusqu’à la fin de la saison. Alors même si le PSG parvenait à séduire sa cible, le technicien français serait plus difficile à convaincre.