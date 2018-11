PSG : Paris se sert du Real Madrid pour se défendre, devinez comment...

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le Paris Saint-Germain s'attendait clairement aux révélations diffusées vendredi par Mediapart, car le club de la capitale n'a pas traîné à réagir et à envoyer plusieurs de ses dirigeants répondre à ces attaques. Si Jean-Claude Blanc est monté rapidement au créneau sur Canal+ Sport et RMC, ce samedi c'est Victoriano Melero, le discret secrétaire général du PSG qui est sorti de son mutisme. Pour lui, toutes ces attaques sont bidons, et le Paris SG n'a rien à se reprocher face au fair-play financier. Pour défendre sa thèse, il tient même à rappeler que la stratégie parisienne n'est pas neuve.

Et le secrétaire général du Paris Saint-Germain de pointer du doigt le Real Madrid. « Si le PSG est inquiet de la relance de l’enquête ? Non. On est sûrs de notre bon droit. L’investissement du PSG n’est pas irrationnel. Dans les années 2000, le Real Madrid a construit l’équipe des Galactiques. Si on rapporte la valeur de Zidane à l’époque par rapport au chiffre d’affaires du club, cela représente un transfert à 287ME. Cumulé avec l’achat de Figo, c’est 484ME. Depuis, le Real a gagné cinq Ligues des champions, a un chiffre d’affaires de près de 700ME. Cela prouve que, pour réussir dans le football, il faut investir. Et le premier investissement ce sont des top joueurs. Si certains jettent le discrédit sur nous, c’est qu’ils savent que c’est le modèle qui devrait nous permettre d’être une des dix franchises mondiales à terme. Le problème est que le système fige un système et empêche de nouveaux entrants de venir investir sur le marché du foot européen », fait remarquer, dans Le Parisien, Victoriano Melero, histoire de montrer que si le Paris Saint-Germain était critiqué c'est probablement que ses rivaux européens ne voulaient pas partager le gâteau.