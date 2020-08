PSG : Le clan Neymar valide l’arrivée de Messi !

Dans : PSG.

Neymar au Barça ? Et si au lieu de cela, c'est Lionel Messi qui signait au PSG ! Un retournement de situation qui prend de l'ampleur et est désormais traité au sérieux.

C’est très certainement l’un des nombreux enseignements de cette Ligue des Champions, le FC Barcelone ne fait désormais plus partie des cadors européens candidats à une victoire en Ligue des Champions chaque saison. Les Catalans perdent régulièrement pied dans cette épreuve, et le 8-2 encaissé face au Bayern Munich marque probablement un tournant dans l’histoire du club culé. Lionel Messi ne semble plus avoir la recette magique pour porter son équipe, et ses coéquipiers ne parviennent pas à prendre le relais. L’Argentin n’est pas fini pour le football, mais il pourrait avoir besoin d’un changement radical, et envisage pour la première fois sérieusement de changer d’air. Les clubs qui peuvent se payer ses services ne sont pas si nombreux. L’Inter Milan, Manchester City et le PSG sont ainsi cités. Alors que pendant deux ans, le retour de Neymar au FC Barcelone faisait la Une des journaux de l’autre côté des Pyrénées, voir Messi signer au Paris Saint-Germain serait littéralement incroyable. Mais pas si farfelu que cela selon une personne extrêmement bien placée, puisqu’il s’agit tout simplement de l’agent de Neymar, Wagner Ribeiro.

« Neymar est heureux et je pense qu'il va rester au moins deux ans de plus au PSG, ajoute l'agent de Neymar, avant d'évoquer les rumeurs sur un retour à Barcelone. Aujourd'hui, ce serait sans aucun doute plus facile pour Messi d'aller au PSG que pour Neymar de retourner au Barça. Messi et Cristiano Ronaldo. Je suis sérieux, il ne faut pas douter de la puissance économique du Qatar », a prévenu dans les colonnes de Placar le représentant de Neymar Junior, bien placé pour savoir que le PSG peut s’offrir les meilleurs joueurs du monde si l’opportunité se présente. Pour le moment, Lionel Messi n’a pas officiellement ouvert la porte, mais nul doute que l’actualité de l’Argentin sera suivie de près à Paris.