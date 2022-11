PSG : Paris se ridiculise en Europe, il sait pourquoi

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ces dernières années, le PSG a enchainé les désillusions en Ligue des Champions et ce fut encore le cas en 2021-2022.

Éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid la saison dernière, le Paris Saint-Germain enchaîne les désillusions dans cette compétition. Demi-finaliste il y a deux ans, le club de la capitale a également vécu de gros traumatismes en Europe. Intrinsèquement, le PSG a pourtant un effectif bâti pour remporter cette compétition avec les meilleurs joueurs du monde à certains postes : Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi ou encore Gianluigi Donnarumma et Marquinhos. Dans une interview accordée à beInSports, un certain Blaise Matuidi a livré son analyse de la situation. Et pour l’ex-milieu défensif du PSG et de l’Equipe de France, il manque cette « faim » supplémentaire à Paris pour tout rafler en Europe. Le champion du monde 2018 s’explique…

Blaise Matuidi livre ses conseils au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

« En tant que fan, on est conscient qu’ils peuvent la gagne » explique Blaise Matuidi, libre depuis la fin de son contrat avec l’Inter Miami aux Etats-Unis, avant de poursuivre. « Mais en tant que joueur professionnel, on se dit qu’il ne suffit pas de le dire, il faut le mettre en action. Il manque cette faim supplémentaire que tu peux apporter pour aller chercher un trophée. Le talent, ils l’ont. Mais ça ne suffit pas pour gagner une grande compétition. On a besoin d’un groupe uni, capable de se battre les uns pour les autres, d’aller au combat chaque jour pour son coéquipier. C’est ça qui manque » a livré Blaise Matuidi, pour qui les joueurs du PSG doivent encore davantage donner de leur personne lors des matchs de Ligue des Champions pour atteindre leur objectif ultime, à savoir remporter la plus prestigieuse des compétitions européennes. Un objectif de nouveau d’actualité cette saison même s’il faudra faire fort dès les 8es de finale avec un duel épique contre le Bayern Munich.