PSG : Paris se plaint des fuites sur la brouille Cavani-Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Encensé pour le bon début de saison, Thomas Tuchel n’est pas le seul guide du Paris Saint-Germain.

Derrière l’entraîneur parisien, son staff technique travaille également pour imposer la philosophie de l’Allemand. Parmi ces hommes de l’ombre, Zsolt Löw était arrivé cet été en provenance du RB Leipzig. Une décision pas si évidente. « Il m’a fallu beaucoup de temps pour prendre une décision approfondie, a confié le Hongrois au média local Index. J’ai pesé le pour et le contre, essayé de penser à ce qu’il y avait à gagner, et ce que je pouvais perdre. »

« De l’extérieur, bien sûr, on se dit qu’un club comme le PSG ça ne se refuse pas, c’est une opportunité dans une vie, mais ce n’est pas si facile, a expliqué le technicien recruté pour 1 million d’euros. Ils ont payé pour m’avoir en tant qu’entraîneur. C’est flatteur. Mais j’ai eu le club que j’attendais. C’est un grand honneur d’être ici. »

Le PSG espionné

Du coup, Zsolt Löw a totalement changé d’environnement. La pression est beaucoup plus intense à Paris, tout comme la curiosité de la presse qui s’intéresse notamment aux tensions annoncées entre les stars Edinson Cavani et Neymar.« Les journaux tentent de se mêler de tout, a-t-il regretté. Nous sommes observés de partout. Nous devons être conscients qu’ils écrivent toujours sur nous et que ce n’est pas toujours la réalité des choses. » On a déjà vu plus convaincant comme démenti…