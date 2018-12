PSG : Paris se fâche et interdit à L'Equipe d'entrer au Camp des Loges !

Dans : PSG, Ligue 1.

Le ton est subitement monté ce lundi midi entre le Paris Saint-Germain, de plus en plus agacé par l'attitude de L'Equipe à son encontre, et le quotidien sportif. En effet, alors que Thomas Tuchel tenait une conférence de presse au Camp des Loges, le service de presse du PSG a fait savoir au journaliste de L'Equipe accrédité pour ce rendez-vous à la veille du match contre Orléans qu'il n'avait pas besoin de venir. En effet, les dirigeants parisiens ont décidé d'interdire l'accès au Camp des Loges aux journalistes du quotidien sportif, et cela a été confirmé au reporter en question lorsqu'il s'est présenté à la porte du centre d'entraînement.

De nombreux supporters du Paris SG attendaient que le club de la capitale se fâche contre L'Equipe, estimant que ce média était devenu ouvertement anti-PSG, en multipliant les Unes négatives contre Paris, en les accusant même d'inventer des soucis qui n'existaient pas. Même si on peut comprendre l'agacement du Paris Saint-Germain, ce n'est pas en interdisant à un journaliste d'accéder au Camp des Loges que cela règlera les problèmes, mais visiblement le Paris Saint-Germain veut tenter la manière forte.