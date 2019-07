PSG : Paris sans Neymar, Mbappé peut tout plaquer

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

La perspective de voir Neymar quitter le PSG ne provoque pas un tremblement de terre dans la capitale française. Aucun joueur ne vient réclamer au Brésilien de rester, aucun dirigeant ne prend la parole pour dénoncer les agissements du FC Barcelone qui œuvre dans son dos, et les supporters savent déjà qu’il ne serait pas bon de retenir leur numéro 10 si jamais il demandait vraiment à partir. Une forme de résignation qui ne sent pas pour David Appadoo, jamais le dernier pour faire dans le catastrophisme, et qui estime que le transfert de Neymar serait une terrible nouvelle pour le Paris Saint-Germain et son leader offensif Kylian Mbappé.

« Quand Mbappé a fait ses déclarations publiques dans lesquelles il réclamait plus de responsabilités, Nasser l'a recadré tout en lui promettant que le club allait se renforcer. Peut-on voir partir Neymar ? Si Mbappé voit partir le meilleur joueur de l'équipe, ça peut changer beaucoup de choses. C'est un très mauvais signal envoyé à Mbappé aussi. Les arrivées de Sarabia et Herrera parlent d'elles-mêmes », a prévenu le consultant de La Chaine L’Equipe, pour qui ce n’est pas avec les deux premières recrues espagnoles que le PSG va aller plus loin en Ligue des Champions.