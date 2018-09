PSG : Paris s'habille en Jordan, un râleur se fait entendre

Dans : PSG, Ligue 1.

Le PSG a frappé fort commercialement en ce début de saison avec un partenariat signé avec Jordan Brand pour commercialiser des maillots et une gamme de vêtements associée.

Ce développement de la marque PSG pour toucher un public plus large, plus associé généralement au basket et au sport de rue, promet de faire un carton étant donnés les premiers résultats des ventes. Ce deal pourrait donc rapporter plusieurs millions d’euros à un club de la capitale toujours en quête du développement de ses revenus. Mais du haut de son poste d’entraineur de D3 anglaise, Joey Barton avoue que c’est tout le football qui est bafoué avec ce partenariat inhabituel.

« Quand tu vois le PSG avec un maillot Jordan! Sérieusement? Hey, les gars, c'est une marque de basket! Et vous êtes un club de foot! C'est bizarre ou c'est moi ? », a interpellé l’ancien milieu de l’OM dans les colonnes de L’Equipe. A priori, cela vient surtout de Joey Barton, puisque ce partenariat a reçu des premiers échos très positifs dans le monde du sport, où le mélange basket et football n’a en effet pas souvent été tenté.