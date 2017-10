PSG : Paris rêve de vendre Di Maria en Chine au mercato

Dans : PSG, Mercato, Foot Mondial.

Transparent depuis le début de la saison au Paris Saint-Germain, Angel Di Maria pourrait faire ses valises lors du prochain mercato hivernal. Direction la Chine ?

Pour entrer dans les clous du fair-play financier de l'UEFA et éviter toute sanction européenne, sachant que le PSG a dépensé plus de 400 ME l'été dernier pour recruter notamment Neymar et Mbappé, le club de la capitale doit vendre des joueurs en janvier prochain. Avec en ligne de mire son secteur offensif en surcharge. Derrière la MCN, les places sont très chères et certains devraient en faire les frais. Si un joueur comme Ben Arfa est clairement poussé dehors, Lucas et Di Maria pourraient aussi partir lors du prochain marché des transferts.

Revenu au top de sa forme en deuxième partie de saison dernière, l'attaquant argentin n'est plus que l'ombre de lui-même depuis la reprise. Auteur d'une seule passe décisive en six matchs, Di Maria n'est pas indispensable à Paris. Et tant que l'ancien du Real Madrid est encore bankable, sachant qu'il n'a que 29 ans, la direction souhaiterait le vendre pour faire rentrer quelques millions d'euros dans les caisses. C'est en tout cas ce qu'affirme TMW. Selon le média italien, le PSG cherche à refourguer Di Maria en Chine, « où certains intermédiaires sont actifs ». Même si son contrat à Paris se termine en 2019, Di Maria pourrait donc vivre ses derniers mois sous le maillot du PSG, lui qui est arrivé en 2015 pour 63 ME...