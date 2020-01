PSG : Paris rendra hommage à Kobe Bryant

Dans : PSG.

Dimanche dernier, en marge de la victoire du Paris Saint-Germain à Lille en Ligue 1, le monde du sport a profondément été touché par la disparition de Kobe Bryant.

Décédé dans un accident d'hélicoptère, avec huit autres personnes dont sa fille Gianna, l’ancien basketteur de 41 ans était une légende vivante, tant il avait marqué l’histoire de son sport. Par conséquent, c’est tout le monde du basket qui a pleuré et continue de pleurer l’ancienne gloire des Los Angeles Lakers. Mais d’une manière plus générale, c’est toute la planète du sport qui a été endeuillée. Grand fan de football, Kobe Bryant laissera donc une belle image, et notamment au Paris Saint-Germain. En octobre 2017, l'Américain avait d’ailleurs rendu visite aux membres du PSG au Camp des Loges.

Depuis la mort du Black Mamba, la plupart des joueurs franciliens ont posté des hommages sur les réseaux sociaux. En plein match face au LOSC le week-end dernier, Neymar avait même célébré un but en montrant le numéro 24. Mais samedi, c’est le club de la capitale dans son ensemble qui rendra un dernier hommage à Kobe Bryant, « une personnalité rare et charismatique, véritable source d’inspiration aux yeux de la jeunesse du monde entier et dont la carrière aura été parsemée d’émotions magnifiques ». « Parce que Kobe incarnait ce que le sport peut apporter de plus grand », il aura notamment droit à la projection d’un clip vidéo sur les écrans du Parc des Princes en préambule du match contre Montpellier. Un très joli geste de la part du PSG envers Kobe Bryant !