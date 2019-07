PSG : Paris relance Gueye avec une offre de 30 ME !

Dans : PSG, Mercato, Premier League, Foot Europeen.

Encore et toujours à la recherche d’un nouveau milieu défensif durant ce mercato, le Paris Saint-Germain a relancé une ancienne piste.

Cet été, le club de la capitale française a déjà renforcé son entrejeu avec l’arrivée d’Ander Herrera. Sauf qu’avec le départ de Rabiot à la Juventus, et le probable transfert de Nkunku à Leipzig, le PSG aura forcément besoin d’un nouvel élément au milieu du terrain. Par conséquent, Paris reste en quête d’une fameuse sentinelle. Et ce numéro six tant espéré pourrait venir de Premier League ! Selon L’Equipe, la formation francilienne a effectivement relancé la piste menant à Idrissa Gueye.

Dans le viseur du PSG depuis plusieurs mois, l'international sénégalais intéresse toujours les dirigeants parisiens. Afin de s’attacher les services du joueur de 29 ans, le PSG a effectué une première offre de 30 millions d’euros auprès d’Everton. Une somme qui pourrait suffire au bonheur des Toffees, même si « les négociations devraient se poursuivre dans les prochains jours ». De toute façon, Paris devra patienter pour recruter l'ancien Lillois, car Gueye est actuellement à la CAN en Egypte, là où il a envoyé le Sénégal en demi-finales face au Bénin mercredi (1-0).