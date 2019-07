PSG : Paris réclame 8 ME cash pour ce remplaçant

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Prêté à Francfort la saison dernière, Kevin Trapp a réalisé de bien belles prestations. Fort logiquement, la cote de l’Allemand a grimpé sur le marché des transferts et sauf retournement de situation, le Paris Saint-Germain devrait en profiter pour le vendre. Plusieurs clubs dont Francfort sont intéressés en Allemagne. Mais le gardien de 28 ans jouit également d’une jolie cote à travers l’Europe. La preuve, selon les informations de L’Equipe, le FC Porto est très intéressé par Kevin Trapp.

Porto intéressé par Kevin Trapp

« A la recherche d'un gardien après la retraite d'Iker Casillas, le FC Porto a dressé une liste sur laquelle figurent Tomas Koubek (Rennes), Anthony Lopes (Lyon) ou encore Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb, également suivi par Montpellier). Selon nos informations, Kevin Trapp (PSG, 28 ans) est également dans son viseur. Toutefois, les Dragons n'ont pas encore fait d'offre officielle pour l'Allemand du PSG (prêté la saison passée à l'Eintracht Francfort), dont le prix tournerait autour de 8 M€ alors qu'il n'a plus qu'un an de contrat » indique le média, pour qui un prêt n’est pas non plus à exclure. A condition évidemment que Kevin Trapp prolonge au Paris Saint-Germain, ce qui serait une sacrée surprise.