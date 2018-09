PSG : Ces 3 rivaux que le PSG doit obligatoirement battre selon Pierre Ménès

Dans : PSG, Ligue 1.

La première partie de la saison de Ligue 1 est un long fleuve tranquille pour le Paris Saint-Germain, du moins sur le plan du classement, puisque sans vraiment faire des matchs énormes le PSG est leader du Championnat avec six victoires en autant de rencontres, dont la dernière dimanche à Rennes. Pour Pierre Ménès, s'il est bien beau de faire le malin en Ligue 1, c'est ailleurs que le Paris SG est attendu. Et le consultant de Canal+ de remettre les pendules à l'heure.

« Comme d’habitude depuis le début de la saison, Paris a joué une mi-temps sur les deux. La première a été très médiocre et les Parisiens ont beaucoup souffert face à l’intensité et l’agressivité mises par les Rennais (...) Après le repos, Tuchel a effectué les modifications qu’il fallait en replaçant Di Maria à gauche et Neymar - qu’on n’avait quasiment pas vu avant la pause - en position de meneur de jeu. Là, le Brésilien s’est mis à distribuer des chocolats à ses coéquipiers. Le premier pour Cavani qui tire sur le poteau, le second pour Meunier qui trompe Koubek d’un tir croisé et le troisième pour le même Meunier qui centre pour le premier but de Choupo-Moting sous les couleurs parisiennes. En Ligue 1, cela suffit largement au PSG. Maintenant, on va voir si cette équipe est capable de faire deux bonnes mi-temps. Parce que face à Naples, devant l’Étoile Rouge et contre Liverpool au retour, c’est pendant 90 minutes qu’il faudra être bon », prévient, d'ores et déjà, Pierre Ménès, conscient que le Paris Saint-Germain est uniquement attendu en Europe.