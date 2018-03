PSG : Paris qui sort le Real, les Français n’y croient pas !

Dans : PSG, Ligue des Champions.

En difficulté avant le match retour après la défaite 3-1 à Bernabeu, les Parisiens ne partent forcément pas avec les faveurs des pronostics. Ni des Français d’ailleurs, comme le confirme ce sondage Odoxa demandé par RTL, et qui montre que le PSG est un peu seul au monde dans son combat face à l’ogre madrilène. Ainsi, il a été demandé aux Français sondés si le PSG pouvait éliminer le Real Madrid sans Neymar, et la réponse a été positive à seulement 33 % pour l’ensemble des Français, et cela monte timidement à 41 % pour les amateurs de football.

Autant dire que c’est loin d’être gagné pour Paris, même si l’exploit n’en serait certainement que plus beau si jamais la troupe d’Unai Emery parvenait à renverser cette situation ce mardi au Parc des Princes. Pure coïncidence, si 33 % des Français croient le PSG capable de faire cet exploit, c’est aussi un chiffre qui n’est pas totalement anodin, puisqu’après sa défaite 3-1 à Madrid, Paris a officiellement 33 % de chances de se qualifier selon les statistiques basées sur les précédents en Coupe d’Europe.