PSG : Paris prêt à signer le contrat du siècle pour un gardien de but ?

En quête d'un nouveau gardien d'envergure internationale pour l'après-Buffon, le Paris Saint-Germain aurait trouvé son bonheur en Premier League.

Concernant l'avenir de David De Gea à Manchester United, José Mourinho n'est « pas confiant ». En fin de contrat en juin prochain, le gardien de 28 ans refuse pour l'instant de prolonger son bail. Autant dire que le coach de MU est plus ou moins résigné à perdre son portier vedette, qui joue à Old Trafford depuis 2011. Puisque la situation de l'international espagnol attire beaucoup de grands clubs européens. À commencer par le PSG, qui recherche un autre gardien de classe mondiale pour prendre la suite de Gianluigi Buffon, aux côtés d'Alphonse Areola. Et pour arriver à ses fins, le club de la capitale française pourrait mettre les petits plats dans les grands au mercato.

En effet, selon le Daily Mail, la formation francilienne s'apprête à faire une transaction sensationnelle avec l'ancien de l'Atlético, qui pourrait « rejoindre le PSG à l'expiration de son contrat actuel » pour « devenir le gardien le mieux payé du monde ». S'il arrive gratuitement au PSG l'été prochain, sachant qu'il sera libre de signer un pré-contrat à partir du mois de janvier, De Gea pourrait signer un bail de 60 millions d'euros sur une durée de quatre saisons à Paris, soit un salaire annuel d'environ 15 ME. Mais pour valider la venue de l’un des meilleurs gardiens au monde, Paris devra d'abord régler ses problèmes avec le fair-play financier de l'UEFA, même si une vente de Neymar au Real Madrid ne serait pas à exclure pour équilibrer les comptes une bonne fois pour toutes...