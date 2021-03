PSG : Paris prêt à se plier en quatre pour Varane ?

Dans : PSG.

A l’instar de son compatriote Karim Benzema, le défenseur français Raphaël Varane sera en fin de contrat en juin 2022 avec le Real Madrid.

La situation contractuelle du défenseur de l’Equipe de France provoque logiquement des inquiétudes et des frustrations à Madrid. Il faut dire que Raphaël Varane est considéré comme un titulaire indiscutable aux yeux de Zinedine Zidane. D’un point de vue purement financier, il s’agit par ailleurs d’un défenseur central relativement jeune (27 ans) et il est ainsi inenvisageable de le voir quitter le Real Madrid pour zéro euro dans un an et demi. C’est ainsi que le président madrilène Florentino Pérez ne ferme pas la porte à un éventuel transfert de Raphaël Varane lors du prochain mercato estival. Selon les informations d’Eduardo Inda, insider pour OK Diario, le Real Madrid se prépare à un départ de son défenseur dans les mois à venir.

De toute évidence, il s’agirait d’un énorme coup dur pour Zinedine Zidane, mais le coach madrilène comprend que si Raphaël Varane n'était pas pressé de prolonger, le Real Madrid n’aurait alors pas d’autres choix que de le vendre cet été. Et fort logiquement, cette situation met de nombreux clubs européens en émoi. C’est notamment le cas du Paris Saint-Germain, également intéressé par Sergio Ramos ou encore David Alaba, mais qui pourrait lâcher toutes les autres pistes pour se concentrer à 100 % sur le dossier Raphaël Varane. Il faut dire que sportivement et d’un point de vue marketing, la venue d’un taulier de l’Equipe de France championne du monde en 2018 serait parfaite pour le PSG. C’est ainsi que le club de la capitale étudie la faisabilité de l’opération selon le journaliste espagnol, qui cite également des clubs tels que Manchester United ou Liverpool. La concurrence des Reds pourrait bientôt être de l’histoire ancienne, Jürgen Klopp ayant jeté son dévolu sur le prometteur défenseur français du RB Leipzig, Ibrahima Konaté. Reste maintenant à voir si de son côté, Raphaël Varane a une quelconque envie de rejoindre le PSG. Rien ne permet pour l’instant de l’affirmer…