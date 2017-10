PSG : Paris planche sur son mercato en Liga

Dans : PSG, Mercato, Liga, Foot Europeen.

En quête de nouveaux renforts dans l'entrejeu au cours du prochain marché des transferts, le Paris Saint-Germain pourrait faire ses emplettes en Liga.

Après avoir considérablement renforcé son secteur offensif lors du dernier mercato estival, en faisant venir Neymar et Mbappé pour plus de 400 millions d'euros, le club de la capitale française doit désormais recruter dans l'entrejeu. Pour combler le départ de Matuidi à la Juve et la future retraite sportive de Thiago Motta, Paris doit donc s'attacher les services d'un milieu défensif pour épauler les indéboulonnables Verratti et Rabiot. Si des pistes sont connues, comme celle menant à Danilo Pereira (Porto), d'autres émergent du côté de la Liga.

En effet, selon SuperDeporte, le PSG a des yeux à... Levante puisque le club francilien apprécierait Enis Bardhi et Jefferson Lerma, deux milieux de 22 ans. Le deuxième au profil plus défensif collerait plus aux besoins du PSG, mais le premier est plus décisif, sachant qu'il a marqué trois buts en Liga cette saison. En supervisant ces deux joueurs lors de la rencontre entre Levante et Getafe samedi dernier (1-1), Paris continue donc de prospecter en Europe pour trouver les talents de demain... et même chez le douzième du championnat espagnol.