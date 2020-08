PSG : Paris ou Rome, Pochettino attend l'appel de Leonardo

Dans : PSG.

Evoqué du côté de la Juventus, Mauricio Pochettino n'a toujours pas retrouvé de poste. Mais le coach argentin limogé par Tottenham l'hiver dernier veut prendre son temps.

Mauricio Pochettino a été cité un peu partout en Europe, mais force est de constater que le technicien de 48 ans n’a toujours pas signé le moindre contrat et les postes libres dans les grands clubs sont rares en ce mois d'août. Samedi, pendant quelques heures, l’ancien manager des Spurs a semblé être le favori pour succéder à Maurizio Sarri sur le banc de la Juventus. Mais finalement Andrea Agnelli a retenu la candidature d’un néophyte, Andrea Pirlo. Désormais, le nom de Pochettino est évoqué à l’AS Rome, qui vient d’être rachetée par un nouveau propriétaire américain. Même si pour l’instant la Roma semble vouloir encore miser sur Paulo Fonseca, les nouveaux dirigeants seraient venus aux renseignement auprès du clan Pochettino.

Et selon Dario Marchetti, journaliste pour TMW, la réponse du coach argentin a été claire. « Mauricio Pochettino ne voit pas l’AS Rome comme un premier choix, et il attend d’éventuelles décisions du Paris Saint-Germain pour Thomas Tuchel s’il y avait une élimination prématurée du PSG dans le Final 8 », explique le journaliste italien, persuadé que Mauricio Pochettino pourrait remplacer Thomas Tuchel au poste d’entraîneur du Paris Saint-Germain en cas de fiasco en Ligue des champions. Un scénario qui n’est pas non plus à tomber à la renverse, le coach allemand du PSG ayant bien du mal à faire l’unanimité. Nul doute qu'une élimination avant la finale pourrait lui coûter son poste, Leonardo n'étant pas un fan énorme de Tuchel.