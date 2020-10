PSG : Panique en défense, un problème monstre non résolu

Dans : PSG.

Comme souvent avec Leonardo, la fin du mercato a été agitée au PSG avec les signatures de Danilo Pereira, Moise Kean et Rafinha dans les 48 dernières heures.

Inquiétant à deux jours de la date limite, le mercato du Paris Saint-Germain a basculé dans le money-time. Comme souvent, le directeur sportif Leonardo a été capable de réaliser de belles opérations à quelques heures de la clôture du marché des transferts. Cet été, le Brésilien a fait honneur à sa réputation en se faisant prêter gratuitement Moise Kean, en récupérant Danilo Pereira pour 20 ME bonus compris ou encore en s’offrant Alessandro Florenzi pour une bouchée de pain. Globalement, le bilan du mercato est satisfaisant selon Eric Rabesandratana, qui juge toutefois qu’il manque un défenseur central au PSG.

« Ce mercato du PSG est satisfaisant, il ne faut pas se voiler la face. Je vais lui mettre une note de 13/20. Ce n’est pas super mais c’est une bonne note. Il manque des choses même si Rafinha s’est ajouté sur la fin, ce qui est une bonne chose. On a recruté ce fameux joueur devant la défense, Danilo Pereira. Depuis la retraite de Thiago Motta, il y a eu Stambouli, Cabaye, Krychowiak, ou même Gueye qui a été recruté pour ce poste. Ces joueurs n’ont pas remplacé Thiago Motta. L’arrivée de Kean en attaque est un autre bon point pour Leonardo. Il y a eu Florenzi aussi, qui est un coup de cœur. Mais il manque un défenseur central au PSG. Voilà pourquoi ma note est un peu moyenne. Je ne sais pas si les gens se rendent compte ce que c’est la perte d’un Thiago Silva. On ne l’a pas remplacé. Et ce ne sont pas Thilo Kehrer et Abdou Diallo qui vont me faire dire qu’on est en sécurité. Je reste sur ma faim » a jugé le consultant de France Bleu, pour qui tous les départs ont été compensés, sauf celui de O Monstro à Chelsea. Espérons pour le PSG que cela ne soit pas trop préjudiciable cette saison…