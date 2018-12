PSG : Paris n'a pas besoin de jouer mardi à Orléans

Dans : PSG, Coupe de la Ligue, Coupe.

Une semaine après l’enfer de Belgrade dans une ambiance surchauffée en Ligue des Champions, la transition sera terrible pour le PSG qui se déplacera mardi au Stade de la Source à Orléans pour un 1/8e de finale de la Coupe de la Ligue.

Un PSG dispensé de football pendant une semaine et qui devrait faire tourner pour affronter cette formation de Ligue 2 remontée à bloc à l’idée de s’opposer à ce qui se fait de mieux en France à l’heure actuelle. Les Orléanais n’auront absolument rien à perdre… sauf un match qu’ils ont déjà perdu visiblement. En effet, le club du Loiret est en chute libre en championnat, et après la défaite face à l’AC Ajaccio, Didier Ollé-Nicolle s’est voulu très pessimiste.

« La tête à Paris ? Je ne sais pas du tout. Moi, je n’avais que la tête à ce match-là. Le PSG va gagner ici dans 3 jours. On le sait tous, d’autant qu’ils n’ont pas joué ce week-end. Ils vont amener l’armada », a expliqué l’entraineur d’Orléans à Ma Ligue 2. Une phrase impitoyable pour un entraineur que certains diront défaitiste, et d’autres réaliste. En tout cas, il n’est pas certain que Thomas Tuchel aligne son meilleur 11 de départ pour cette rencontre.