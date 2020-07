PSG : Paris méprisé au mercato, Al-Khelaïfi ne va pas aimer

Dans : PSG.

A la recherche d’un défenseur central au mercato, le PSG a un œil sur la situation de David Alaba, en fin de contrat en juin 2021 au Bayern Munich.

Longtemps considéré comme l’un des meilleurs latéraux d’Europe, l’international autrichien a été reconverti avec grande réussite au poste de défenseur central. Véritable taulier d’un Bayern Munich ultra-dominateur en Bundesliga cette saison, et surtout après la pandémie de Covid-19, le n°27 du club bavarois doit néanmoins régler sa situation contractuelle. En effet, son bail au Bayern expirera en juin 2021, ce qui devrait lui faire passer un été assez agité. Prolongation ou départ, il est clair que David Alaba devra trancher dans les semaines à venir…

Selon les informations de Sport Bild, le champion d’Allemagne ne se fait pas le moindre souci au sujet de la prolongation de David Alaba. En effet, le Bayern Munich ne craindrait absolument pas la concurrence de l’Inter Milan… et du Paris Saint-Germain, qui ont timidement manifesté leur intérêt pour le défenseur de 28 ans. Le Real Madrid et le FC Barcelone sont également venus aux renseignements, et font davantage peur au mastodonte allemand selon le média, qui indique néanmoins que la tendance est très nettement à une prolongation et à une énorme revalorisation de David Alaba au FC Bayern. Reste à voir si le Paris SG tentera tout de même de piocher dans l’effectif d’Hans-Dieter Flick avec la piste Lucas Hernandez, sérieusement creusée il y a quelques semaines. Mais ce dossier s’était très nettement refroidie après les déclaration de Karl-Heinz Rummenigge, lequel a indiqué que l’international tricolore, recruté pour 80 ME en provenance de l’Atlético de Madrid l’été dernier, n’était pas à vendre.