PSG : Paris meilleur sans Cavani ? Il répond avec trois buts

Dans : PSG, Ligue 1.

Entre sa longue disette depuis début octobre et sa blessure à la cuisse, Edinson Cavani commençait à douter sous le maillot du Paris Saint-Germain. Mais ce dimanche soir, en clôture de la 13e journée de Ligue 1, l'attaquant de 31 ans s'est complètement rassuré contre l'AS Monaco (4-0).

De retour dans le onze de départ de Thomas Tuchel, aux côtés de Mbappé et de Neymar, l'international uruguayen s'est régalé à la pointe de l'attaque francilienne en s'offrant un triplé du droit (4e, 12e, 53e) sur des caviars de Neymar et de Diaby. « Marquer trois buts, même contre un adversaire en difficulté, ce n’est jamais facile. On ne sait jamais ce qu’il va se passer avant. Il y a beaucoup de choses que l’on doit encore améliorer. Chaque match, je tente de donner 100 %, je travaille pour ça », a souligné l'ancien napolitain. Un coup du chapeau qui le replace dans le Top 5 des buteurs du championnat de France avec huit réalisations, soit à deux longueurs de Neymar et à trois de Mbappé, leader avec Sala. De quoi faire taire les rumeurs de départ...

3 - Edinson Cavani est le 1er joueur de Paris à inscrire au moins 3 buts contre Monaco en Ligue 1 depuis Carlos Bianchi le 25 mai 1979. SouthAmerica. #ASMPSG @PSG_inside pic.twitter.com/cJLAiHtPl4 — OptaJean (@OptaJean) 11 novembre 2018