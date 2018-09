PSG : Paris lui en a fait baver au mercato, Boateng se confie

Dans : PSG, Bundesliga, Mercato.

Annoncé tout proche du Paris Saint-Germain cet été, Jérôme Boateng est finalement resté au Bayern Munich. Un épisode difficile à avaler.

Non retenu par ses dirigeants, qui semblaient même le pousser vers la sortie, le défenseur central voyait le champion de France comme une réelle piste. « J'y ai pensé sérieusement, je le dis honnêtement, a raconté l’Allemand au quotidien Süddeutsche Zeitung. C'était une option concrète, j'en avais déjà parlé avec ma famille. » Autrement dit, Boateng s’imaginait déjà poser ses valises dans la capitale française. Surtout après le beau discours de l’entraîneur Thomas Tuchel.

« Nous avons parlé de sa conception du football, de son idée pour Paris, et aussi du rôle que je pourrais y jouer, et tout cela m'avait vraiment plu », a confié le Bavarois, qui avait refusé l’offre de José Mourinho à Manchester United pour le PSG. Du coup, lorsque le directeur sportif Antero Henrique a subitement interrompu les négociations, préférant miser sur Thilo Kehrer, Boateng l’a mal vécu. « Il m'a fallu un jour ou deux pour digérer tout ça et réaliser, mais maintenant je vais vraiment bien », a rassuré l’ancien joueur de Manchester City, probablement furieux contre Henrique.