PSG : Paris lâche des millions pour stopper la fuite des talents

Dans : PSG, Ligue 1.

Notamment agacé par les départs de Kingsley Coman ou encore Dan-Axel Zagadou, le Paris Saint-Germain refuse de perdre d'autres talents. Ces derniers mois, beaucoup de joueurs issus du centre de formation ont obtenu un contrat professionnel.

Bien sûr, certaines négociations ont été plus difficiles que d’autres. L’occasion pour le directeur sportif Antero Henrique de présenter ses arguments : bail longue durée, menace de mise à l’écart et salaire très confortable. En effet, le club francilien a accordé des revenus mensuels largement supérieurs par rapport aux générations précédentes. Parmi les joueurs susceptibles de s’imposer à l’avenir, Yacine Adli (18 ans) a profité de l’intérêt d’Arsenal pour décrocher un salaire mensuel brut à 60 000 euros, plus 1 M€ de prime à la signature !

De son côté, Moussa Siassko (17 ans) a négocié 1 M€ sur la durée globale de son bail, révèle L'Equipe. Pendant que l’ancien Barcelonais Kays Ruiz (16 ans) a obtenu la garantie de toucher 400 000 euros à chaque prolongation, même si son clan a démenti peu après. Rappelons aussi que Stanley Nsoki, convoité par Newcastle et l’Olympique de Marseille, va voir son salaire (5 000 euros par mois) augmenter en plus d’une prime à la signature supérieure à 3 M€ ! Preuve que le PSG veut stopper la fuite de ses talents à tout prix…