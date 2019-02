PSG : Paris invité à réintégrer Rabiot dans l'intérêt du Qatar !

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Le choc face à Manchester United approche pour le Paris Saint-Germain, et Thomas Tuchel n’a toujours pas reçu le feu vert de sa direction afin de réintégrer Adrien Rabiot. Une décision malheureuse selon le coach allemand, en manque de joueurs au milieu de terrain, et qui milite pour le retour du Français. Et il n’est pas le seul puisque nombreux sont les observateurs à réclamer le come-back du joueur de 23 ans. A commencer par Arnaud Hermant, qui mise sur un Adrien Rabiot revanchard pour aider le PSG version QSI à passer un cap en Ligue des Champions.

« L’important, c’est la quête des objectifs du PSG de QSI »

« Le club se doit aujourd’hui de redonner à Adrien Rabiot l’autorisation de disputer les matches de son équipe. Même s’il n’a pas voulu prolonger son contrat. L’important est ailleurs, désormais : dans la quête des objectifs continentaux du PSG de QSI. Ce dernier se doit d’oublier les désaccords avec les Rabiot, remiser l’orgueil d’une décision autoritaire visant à faire plier un joueur à la tête dure. Le PSG a besoin de Rabiot. Le réintégrer maintenant, c’est le préparer pour le match retour, le 6 mars, face à MU, et possiblement la suite de la compétition. Tuchel répète à l’envi qu’il manque de milieux. L’international est un joueur de très haut niveau » a confié le journaliste de L’Equipe dans les colonnes du quotidien national. Nasser Al-Khelaïfi partagera-t-il cet avis ? C’est moins sûr.