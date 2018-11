PSG : Paris gifle Monaco, mais Thiago Silva pousse un coup de gueule !

Dans : PSG, Ligue 1, Monaco.

Dimanche soir, il n’y a clairement pas eu match entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco au Stade Louis II (0-4).

Les hommes de Thomas Tuchel n’ont pas eu besoin de forcer leur talent pour venir à bout d’une jeune équipe monégasque, totalement décimée par les blessures et qui affichait une moyenne d’âge très basse à la fin du match. A l’issue de la rencontre, tout le monde avait plutôt le sourire dans les rangs parisiens… sauf un homme. Le capitaine Thiago Silva a surpris son auditoire en expliquant qu’il n’était pas du tout satisfait de la prestation de son équipe. Le Brésilien explique même que le PSG a rencontré des difficultés contre Monaco. Surprenant…

« Je crois que ce n'était pas une démonstration, parce que même si on a gagné 4-0, on a très mal joué. Franchement, c'était difficile pour nous. Je sais que tous les matches avant la trêve sont comme ça, souvent difficiles. Mais nous sommes contents du résultat et c'est important de porter notre série à 13 victoires consécutives et nous sommes contents de ça. Mais la prestation aujourd'hui, c'était un peu plus difficile. Il faut continuer, il faut travailler. Il y aura deux matches très importants à domicile après la trêve (Toulouse puis Liverpool) et il faudra les gagner tous les deux. On n'arrivait pas à jouer en une touche et on a aussi perdu beaucoup de ballons à cause du terrain, mais je crois que la mentalité n'était pas comme à Naples, par exemple. Là-bas, j'étais très content du match qu'on a fait en équipe. Sur le but encaissé, c'était une erreur individuelle de ma part, je prends cette responsabilité, mais aujourd'hui, même si on a gagné, on n'a pas joué comme une équipe. C'est ce qui me laisse triste aujourd'hui même nous sommes contents du résultat et d'avoir continué à gagner » a lâché un Thiago Silva très chafouin et qui réclame un état d’esprit encore plus conquérant au PSG. Un message de capitaine lancé à plus de deux semaines du sommet face à Liverpool en Ligue des Champions.