PSG : Pogba jette un énorme froid sur un transfert au PSG

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Régulièrement depuis quelques jours, la presse anglaise fait état d’un intérêt du Paris Saint-Germain pour Paul Pogba.

Il faut dire que l’ancien milieu de la Juventus Turin est en difficulté à Manchester Untied et le club de la capitale devra se renforcer dans ce secteur de jeu au mercato. Le raccourci est donc facile pour les tabloïds anglais. Mais sur l’antenne de Canal Plus, l’international français a jeté un gros froid sur ce possible transfert. Selon le joueur de 25 ans, une arrivée au PSG cet été n’est pas véritablement envisagée.

« Ma présence à la Tour Eiffel l’autre jour n’a rien à voir avec le PSG. On aime bien faire des débats « Oh t’imagine… Pogba il était à la Tour Eiffel, il vient au PSG ». Non ça n’a rien à voir (rire). Fouler la pelouse du Parc des Princes ? Franchement cela ne me titille pas. J’ai grandi ici, mon père était Parisien mais supporter de Marseille, ma mère aussi. Paris ce n’était pas trop dans mon quotidien. Pourquoi pas un jour fouler la pelouse du Parc des Princes. En plus c’est une très belle pelouse et un beau stade » a expliqué Paul Pogba, qui ne ferme aucun porte. Mais à écouter le Français, un transfert au PSG est loin d’être imminent…